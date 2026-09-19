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Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η... 11αδα του Παναθηναϊκού AKTOR για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ

Δείτε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η... 11αδα του Παναθηναϊκού AKTOR για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ
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Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερό του παιχνίδι για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα παραταχθεί και πάλι στο glass floor του «T-Center» με 11 παίκτες.

Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, εκτός μάχης λόγω τραυματισμών έμειναν οι Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ, ενώ εκτός αποστολής για την αναμέτρηση έμεινε και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Βαρβαρίτης, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας

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