Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η... 11αδα του Παναθηναϊκού AKTOR για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερό του παιχνίδι για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα παραταχθεί και πάλι στο glass floor του «T-Center» με 11 παίκτες.

Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, εκτός μάχης λόγω τραυματισμών έμειναν οι Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ, ενώ εκτός αποστολής για την αναμέτρηση έμεινε και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Βαρβαρίτης, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας