Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η... 11αδα του Παναθηναϊκού AKTOR για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ
Δείτε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερό του παιχνίδι για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα παραταχθεί και πάλι στο glass floor του «T-Center» με 11 παίκτες.
Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.
Συγκεκριμένα, εκτός μάχης λόγω τραυματισμών έμειναν οι Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ, ενώ εκτός αποστολής για την αναμέτρηση έμεινε και ο Γιάννης Κουζέλογλου.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Βαρβαρίτης, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας