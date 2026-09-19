Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι 85-77: Με «οδοστρωτήρα» Χόρτον-Τάκερ κατέκτησε την τρίτη θέση του Super Cup

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ντουμπάι με 85-77 στον μικρό τελικό του πρώτου Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι και κατέκτησε την 3η θέση της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Η ομάδα του Σάρουνας Γιασικεβίτσιους πήρε τη νίκη απέναντι στο σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ, σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησαν οι άμυνες και το physicality.

Από την πλευρά των νικητών, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση, σημειώνοντας 23 πόντους και δίνοντας μια ξεχωριστή επιθετική παράσταση, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισαν οι Μπέρτανς και Οκόμπο με 14 πόντους έκαστος.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα με χαμηλό ρυθμό και αρκετές άστοχες επιλογές. Η Ντουμπάι, με τον Ουόκαπ σε ρόλο οργανωτή, έμεινε κοντά στο σκορ, ακυρώνοντας γρήγορα ένα μικρό προβάδισμα 6 πόντων της Φενέρ, η οποία έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +1 (22-21).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ένα τρίποντο του Σιλντς έδωσε αέρα 6 πόντων στους Τούρκους, με τον Χόρτον-Τάκερ να αναλαμβάνει δράση και με 5 προσωπικούς πόντους διαμόρφωσε το 47-39 του ημιχρόνου.

Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Με τους Μπέρτανς και Οκόμπο να ηγούνται, η Ντουμπάι προσπέρασε με 59-60 δύο λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, διατηρώντας το ισχνό προβάδισμα (64-65) ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην τελευταία περίοδο, η Ντουμπάι διεύρυνε τη διαφορά στο +6 με μακρινό σουτ του Ντιακιτέ, όμως η Φενέρμπαχτσε έβγαλε άμεση αντίδραση. Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με 8 σερί πόντους έβαλε ξανά τους Τούρκους σε θέση οδηγού (71-70).

Με τον Χόρτον-Τάκερ να σφραγίζει την επικράτηση στα τελευταία λεπτά, η Φενέρμπαχτσε έφτασε στο τελικό 85-77, κλείνοντας τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά με χαμόγελα και χρήσιμα συμπεράσματα.

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Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-39, 64-65, 85-77