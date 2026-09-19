Νιούκαστλ - Χαλ: Φοβερός Τζολάκης - Απέκρουσε πέναλτι του Ουισά

Φοβερή επέμβαση του Τζολάκη για να κρατήσει την Χαλ «ζωντανή» στην αναμέτρηση 

Νιούκαστλ - Χαλ: Φοβερός Τζολάκης - Απέκρουσε πέναλτι του Ουισά
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Συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ ο Κωνσταντής Τζολάκης, αυτή τη φορά αποκρούοντας το πέναλτι του Ουισά και βάζοντας stop στις «ορέξεις» των γηπεδούχων.

Με τη Χαλ να χάνει ήδη 2-0, η Νιουκάστλ κέρδισε πέναλτι και είχε την ευκαιρία να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην αναμέτρηση ήδη από το ημίχρονο. Ωστόσο ο Τζολάκης είχε άλλα πλάνα και με μια εξαιρετική επέβαση στην αριστερή του γωνία είπε «όχι» στον επιθετικό των γηπεδούχων και κράτησε το σκορ ως έχει.

Πριν από το παιχνίδι με την Χαλ, ο Ουισά είχε ευστοχήσει και στα 13 πέναλτι που κλήθηκε να εκτελέσει. Ο Τζολάκης τον σταμάτησε στο 14ο.

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