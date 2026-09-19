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Ολυμπιακός: Με Μουαντιλμαντζί η «ερυθρόλευκη» αποστολή για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (20/09, 17:00) έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός, με τον Μάριους Μουαντιλμαντζί να τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Με Μουαντιλμαντζί η «ερυθρόλευκη» αποστολή για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
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Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βοιωτία, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό (20/09, 17:00) για την 5η αγωνιστική της Super League, με μοναδικό στόχο την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα για το πρωτάθλημα.

Περίπου ένα 24ωρο πριν τον αγώνα έγινε γνωστή αποστολή των «ερυθρόλευκων», με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Από την άλλη, εκτός έμειναν τόσο ο Λίον Μπέιλι, όσο και ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν θα δώσει το "παρών" στην αναμέτρηση του «Λάμπρος Κατσώνης».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον, Μουαντιλμαντζί

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