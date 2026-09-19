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Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον τελικό του Super Cup της EuroLeague - Ξανά εκτός ο Μιλουτίνοφ

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του EuroLeague Super Cup κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Έλληνα τεχνικό να μην υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Γιάννης Χονδρός

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον τελικό του Super Cup της EuroLeague - Ξανά εκτός ο Μιλουτίνοφ
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Τον πρώτο τίτλο της σεζόν διεκδικεί στο Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να κοντράρονται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Συγκεκριμένα, η δωδεκάδα έμεινε απαράλλαχτη σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί και αποτελεί την μοναδική απουσία των «ερυθρόλευκων» στην αναμέτρηση.

Εκτός έμειναν επίσης οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ, Τζόουνς.

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