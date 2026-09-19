Δείτε ζωντανά από το «T-Center» όλη την επικαιρότητα κι από τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά στο Telekom Center Athens, προς τιμήν του μεγάλου διοικητικού ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

Στο glass floor του Telekom Center Athens βρίσκονται ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και ο Γιάννης Κουβόπουλος, μεταφέροντας LIVE όλο το κλίμα από τη δεύτερη ημέρα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι δύο δημοσιογράφοι αναλύουν όσα έχουν συμβεί στη διοργάνωση, αλλά και όλα όσα ακολουθούν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον μεγάλο ελληνικό τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον ΠΑΟΚ.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, ενώ η μετάδοση θα γίνει τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Νωρίτερα, στις 17:00, Παρτίζαν και Μπουργκ θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση της διοργάνωσης στον μικρό τελικό, πριν από το μεγάλο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το τουρνουά.