Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έφερε στα ίσα τη σειρά με τη Σλοβακία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Νόρμπερτ Γκόμπος και έκανε το 1-1 για την Ελλάδα στη σειρά με τη Σλοβακία  για το World Group I του Davis Cup.

Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έφερε στα ίσα τη σειρά με τη Σλοβακία
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Στην απόλυτη ισορροπία (1-1) ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της μεγάλης αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία στο Κόσιτσε για το World Group I του Davis Cup.

Η «γαλανόλευκη» διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στα Qualifiers της διοργάνωσης, με τον Στέφανο Σακελλαρίδη να γνωρίζει την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-1) από τον Άλεξ Μόλτσαν.

Ωστόσο, στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αυτός που ανέλαβε να φέρει τη σειρά στα ίσα απέναντι στον Νόρμπερτ Γκόμπος.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε κλειστή μάχη χωρίς breaks, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί στο tie-break με 7-3. Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά, βρήκε νωρίς break και προηγήθηκε με 4-1. Παρά την προσωρινή αντίδραση του Γκόμπος που μείωσε σε 4-3, ο «Στεφ» διατήρησε την ψυχραιμία του και έκλεισε το σετ με 6-4, σφραγίζοντας τη νίκη με 7-6 (3), 6-4.

Πλέον, όλα θα κριθούν τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή 20/9), με την ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα Qualifiers του Davis Cup.

Το πρόγραμμα εκκινεί με την κρίσιμη αναμέτρηση του διπλού, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα δύο αντίστροφα μονά.

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