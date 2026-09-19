Premier League: Τεράστια νίκη της Βίλα στο "Tottenham Stadium" - «Βουλιάζουν» τα σπιρούνια

Την... κατρακύλα της στη φετινή Premier League συνέχισε η Τότεναμ, η οποία γνώρισε πικρή ήττα με 3-2 από την Άστον Βίλα στο «Tottenham Stadium», πληρώνοντας την αμυντική της αστάθεια και την αναποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Τα «σπιρούνια» μπήκαν δυνατά και απείλησαν νωρίς με τον Σάβιο, όμως οι «βίλανς» σταδιακά ισορρόπησαν και πήραν το προβάδισμα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μανζάμπι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ρόμπερτσον και άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, η Τότεναμ είδε το γκολ της ισοφάρισης από τον Κούντους να ακυρώνεται ως οφσάιντ, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του Ουνάι Έμερι να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις.

Ο Τζάκσον στο 67’ διπλασίασε τα τέρματα της Βίλα, ενώ στο 79’ ο Μπουεντία με ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ διαμόρφωσε το 0-3.

Παρά το βαρύ σκορ, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο φινάλε, μειώνοντας αρχικά στο 86’ με σουτ του Γκάλαχερ και διαμορφώνοντας το τελικό 2-3 στο 90+8’ με τον Φαν Χέκε, χωρίς όμως να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη μεγάλη ανατροπή.

Χωρίς νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές η ομάδα του Λονδίνου.

Oι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Πόρο, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν, Ρόμπερτσον, Μπεντανκούρ, Τονάλι, Σαβίνιο, Φερνάντες, Μαρμούς, Σολάνκε

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Σουζούκι, Γουάν-Μπισάκα, Λίντελεφ, Μινγκς, Ρουγκέρι, Καμαρά, Γκόμες, ΜακΓκίν, Μπουέντια, Μανζάμπι, Τζάκσον