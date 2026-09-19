ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-1: Η Γκατσανίτσα έβαψε «ασπρόμαυρο» το ντέρμπι «Δικεφάλων» της πρεμιέρας!

Νικηφόρα ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς θριάμβευσε στο ντέρμπι «Δικεφάλων».

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 13ο λεπτό. Η Μινέλα Γκατσανίτσα αξιοποίησε την πάσα που δέχθηκε μέσα στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ και με το τελείωμά της έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα της, μάλιστα, είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παίκτρια του «Δικεφάλου του Βορρά» το αφιέρωσε στην αδικοχαμένη 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε τροχαίο δυστύχημα.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, καθώς στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου δεν δημιουργήθηκε κάποια μεγάλη ευκαιρία, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας διατηρήσει το προβάδισμά του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της και προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Οι «κιτρινόμαυρες» δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, όμως η Νόιχαους όποτε χρειάστηκε επενέβη αποτελεσματικά και κράτησε ανέπαφη την εστία της. Στο 70ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν η Γκατσανίτσα βρέθηκε σε θέση για το δεύτερο προσωπικό της γκολ. Το σουτ της, όμως, κατέληξε άουτ και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.