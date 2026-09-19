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Παναθηναϊκός: Επιστρέφει στη δράση ο Τσιριβέγια - Στην αποστολή για το ματς με την Καλαμάτα

Ο Πέδρο Τσιριβέγια επέστρεψε στις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα στη Νίκαια, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει στη δράση ο Τσιριβέγια - Στην αποστολή για το ματς με την Καλαμάτα
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Ο Πέδρο Τσιριβέγια επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής (20/09) με την Καλαμάτα στη Νίκαια.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση που περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα φάσεων και στατικές φάσεις, μετά το αρχικό πρόγραμμα προθέρμανσης. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζει ο τραυματίας Ταμπόρντα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Καλαμάτα: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

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