«Μεγάλη ενέργεια Παναθηναϊκής αλληλεγγύης»: Το «ευχαριστώ» του Ερασιτέχνη στον Γιαννακόπουλο

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την απόφασή του να ενισχύσει οικονομικά το τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του συλλόγου.

Η κίνηση έγινε στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμμετείχε σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων μαζί με τον εμβληματικό Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Μετά το συγκεκριμένο challenge, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του «τριφυλλιού». Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, με ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε την κίνηση «μεγάλη ενέργεια Παναθηναϊκής αλληλεγγύης», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ο Σύλλογος λειτουργεί ως μία μεγάλη οικογένεια.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έπαιξε με τον θρυλικό Φραγκίσκο Αλβέρτη σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων.

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ αποφάσισε να δοθεί το ποσό των 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο σε μια μεγάλη ενέργεια Παναθηναϊκής αλληλεγγύης.

Πρόκειται για μια ακόμα σπουδαία κίνηση που αναμφίβολα δείχνει ότι ο Σύλλογος είναι μια μεγάλη οικογένεια και ότι ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ».