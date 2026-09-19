Λεσόρ: «Όταν παίζεις για τον Ομπράντοβιτς, σου μένει για πάντα - Χαρούμενος στον Παναθηναϊκό»

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έφερε ξανά τον Ματίας Λεσόρ σε συνεργασία με έναν προπονητή με τον οποίο είχε συνυπάρξει στην Παρτίζαν.

Ο Γάλλος σέντερ μίλησε στη «Mozzart Sport» με αφορμή το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κι αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της κοινής τους πορείας. Ο Λεσόρ στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Ομπράντοβιτς, αλλά και στην εμπειρία που αποκομίζει κάθε παίκτης που έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του.

Όσον αφορά στις προβλέψεις που θέλουν τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στα φαβορί για την κορυφή, ο Λεσόρ εμφανίστηκε ξεκάθαρος, παραπέμποντας στην εμπειρία της κατάκτησης της EuroLeague. Ξεχωριστό μέρος της συνέντευξης αποτέλεσε η σχέση που εξακολουθεί να διατηρεί με την Παρτίζαν και τους ανθρώπους της, με τον ίδιο να μιλά με ιδιαίτερη συγκίνηση για την παρουσία του στο Βελιγράδι.

Τέλος, ο Λεσόρ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Παρτίζαν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Η συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ στη «Mozzart Sport»

Για τη νέα συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που βρίσκεται ξανά εδώ. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία που έχει σε αυτόν τον σύλλογο. Είχα την τύχη να παίξω υπό τις οδηγίες του σε δύο ομάδες στις οποίες άφησε το αποτύπωμά του. Ελπίζω να μπορέσω να τον βοηθήσω ώστε αυτό το αποτύπωμα να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Όταν παίζεις για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι κάτι που, θα έλεγα, μένει μαζί σου για πάντα. Πιστεύω ότι κάθε παίκτης που έχει δουλέψει μαζί του και ήθελε πραγματικά να μάθει από εκείνον, κρατάει κάτι που τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή».

Για το κοινό τους παρελθόν στην Παρτίζαν: «Το γεγονός ότι παίζω ξανά υπό τις οδηγίες του σημαίνει ότι βλέπω εδώ πολλά πράγματα από αυτά που κάναμε στην Παρτίζαν. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά προφανώς μπορώ να τον βοηθήσω να μεταφέρω το μήνυμά του και να εξηγήσω στους άλλους παίκτες τη φιλοσοφία του, το πώς θέλει να παίζουμε και πώς θέλει να είναι η επίθεσή μας. Στο τέλος της ημέρας, οι παίκτες είναι διαφορετικοί, αλλά πιστεύω ότι η φιλοσοφία του και το μπάσκετ που θέλει να παίξει παραμένουν ίδια».

Για τις προβλέψεις και τη θέση του Παναθηναϊκού: «Δεν ασχολούμαι με αυτά από την πρώτη χρονιά που κατακτήσαμε την EuroLeague, όταν κάθε χρόνο μας έβαζαν στην πρώτη θέση. Και τη μοναδική χρονιά που κατακτήσαμε την EuroLeague, ήμασταν πρώτοι στις προβλέψεις. Γι’ αυτό και δεν σημαίνουν πολλά για εμένα αυτές οι κατατάξεις. Η πραγματικότητα είναι αυτό που συμβαίνει στο παρκέ όταν παίζεις έναν αγώνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς λόγια».

Για τον δεσμό του με την Παρτίζαν: «Είναι ένας δεσμός. Ο δεσμός που έχω με τους ανθρώπους εκεί είναι άρρηκτος. Και δεν μιλάω μόνο για τους φιλάθλους, αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ήμουν εκεί, όμως ακόμη και τώρα, όταν βλέπω κάποια πρόσωπα, αμέσως χαμογελάω. Είναι μέρη που θα βρίσκονται για πάντα στην καρδιά μου. Όπως με αγαπούν εκείνοι, έτσι τους αγαπώ κι εγώ. Κάθε φορά που πηγαίνω εκεί, ανατριχιάζω. Όποτε έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω παιχνίδι της, το κάνω. Και κάθε φορά που μπορώ να τους δείξω την αγάπη μου, το κάνω. Όπως είπα, είναι ένα μέρος που θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μου».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Παρτίζαν: «Ελπίζω ότι κάποια στιγμή οι δρόμοι μας μπορεί να ξανασυναντηθούν. Είμαι χαρούμενος εδώ στον Παναθηναϊκό και θέλω να μείνω εδώ όσο περισσότερο γίνεται. Όμως, αν δεν είμαι εδώ, η Παρτίζαν είναι ένα από τα μέρη στα οποία θα ήθελα να βρίσκομαι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά για εμένα είναι πάντα χαρά να πηγαίνω εκεί, να δείχνω την αγάπη μου στους φιλάθλους και να τους στηρίζω ξανά».