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Το ONSPORTS LIVE στο 8th PAVLOS GIANNAKOPOULOS Tournament: Το pregame του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τιμά τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία της ομάδας, Παύλου Γιαννακόπουλου και το Onsports σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την επικαιρότητα κι από τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά στο Telekom Center Athens.

Το ONSPORTS LIVE στο 8th PAVLOS GIANNAKOPOULOS Tournament: Το pregame του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
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Μετά τον τέλος του μικρού τελικού ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Μπουργκ, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου κι ο Γιάννης Κουβόπουλος LIVE από το glass floor του Telekom Center Athens αναλύουν και σχολιάζουν όλα όσα γίνονται, αλλά κι όσα θα γίνουν κατά διάρκεια της δεύτερης ημέρας του τουρνουά.

Ένα ξεχωριστό pregame για τον ελληνικό τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 20:00 κι η μετάδοση θα γίνει από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Νωρίτερα, στις 17:00, Παρτίζαν και Μπουργκ θα κοντραριστούν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Θυμηθείτε το ONSPORTS LIVE από την πρώτη ημέρα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

Για να μαθαίνεις τα πάντα γύρω από το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», κάνε κλικ εδώ.

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