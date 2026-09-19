ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι με το «καλημέρα» στη Women’s Football League

Το πρωτάθλημα αρχίζει με ντέρμπι στη Women’s Football League

Το Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αναργύρων υποδέχεται την πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση που βάζει από νωρίς τις δύο ομάδες απέναντι σε έναν υψηλό πήχη.

Η «Ένωση» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα και την παρουσία του κόσμου της, ξεκινώντας τη νέα αγωνιστική περίοδο με το δεξί και κάνοντας από την πρώτη αγωνιστική το πρώτο βήμα προς τον στόχο της επιστροφής στην κορυφή. Στην άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη νέα σεζόν έχοντας στις αποσκευές του τον τίτλο του αήττητου νταμπλούχου Ελλάδας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις μετά το «ονειρικό» ευρωπαϊκό καλοκαίρι και θέλει να ανοίξει τη νέα προσπάθεια με νίκη, βάζοντας από νωρίς πλώρη για το 21ο πρωτάθλημα.

Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για τις 13:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ HD.

Η Μαρία Καπνίση μίλησε για την ιδιαίτερη πρεμιέρα της ΑΕΚ και τη σημασία της παρουσίας του κόσμου: «Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή και το γεγονός ότι ξεκινάμε με ένα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάνει την αυριανή ημέρα ακόμη πιο ιδιαίτερη. Έχουμε ανυπομονησία για την έναρξη της σεζόν και μεγάλη διάθεση να επιστρέψουμε στη δράση. Γνωρίζουμε τη σημασία του παιχνιδιού, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, και θα αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση με συγκέντρωση και σεβασμό. Είναι η αρχή μιας νέας σεζόν και θέλουμε να τη ζήσουμε με τον κόσμο μας, με όμορφη ενέργεια και πάθος για την ΑΕΚ».

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Πατρικίδης θέλει από την ομάδα του να παρουσιάσει από την πρώτη αγωνιστική την ίδια συγκέντρωση και αποφασιστικότητα που είχε στην περσινή της πορεία. «Ξεκινάμε τη νέα αγωνιστική περίοδο με ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, με κοινούς υψηλούς στόχους. Θέλουμε να έχουμε ως οδηγό την περσινή μας πορεία και να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά, με μοναδικό στόχο τη νίκη, όπως θα κάνουμε και σε αυτή την αναμέτρηση. Η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη, με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, για να διεκδικήσει τη νίκη. Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη και ανταγωνιστική αγωνιστική περίοδο, με καλό ποδόσφαιρο, υγεία και ακόμη περισσότερους φιλάθλους στις εξέδρες από πέρυσι. Καλή σεζόν σε όλους!», ανέφερε.