Άρης – Ηρακλής: Τα πλάνα Γρηγορίου και Ματσάρι για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Το ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή ξεχωρίζει από το σημερινό (19/09) πρόγραμμα της 5ης αγωνιστική στη Super League.

Ο Μιχάλης Γεωργίου θα επαναφέρει τους βασικούς του, μετά το εκτεταμένο ροτέισον που έκανε στον αγώνα Κυπέλλου με τη Μαρκό. Ο Καντεβέρε επιστρέφει κι αναμένεται να είναι διαθέσιμος, ενώ στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού έχει πιθανότητες να βρεθεί και ο Αλφαρέλα. Αντίθετα, πιθανή είναι η απουσία του Παλάσιος, ενώ ερωτηματικό παραμένει η κατάσταση του Γιένσεν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες.

Σε επίπεδο αρχικού σχήματος, ο Βέλιο αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο και Ρίτσαρντς να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα οι Ράτσιτς και Γένσεν έχουν το προβάδισμα, εφόσον ο τελευταίος κριθεί διαθέσιμος. Πιο μπροστά, ο Μανού αναμένεται να έχει ρόλο επιτελικού μέσου, με τους Γιαννιώτα και Γκαρέ στα άκρα και τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Η παρουσία του τελευταίου, άλλωστε, επηρεάζει και τις διαθέσιμες επιλογές λόγω του περιορισμού στους μη κοινοτικούς.

Το Άρης – Ηρακλής είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ηρακλής πηγαίνει στο ντέρμπι με στόχο να φύγει από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με βαθμό ή βαθμούς, έχοντας ως παρακαταθήκη την εικόνα που παρουσίασε στο τελευταίο ημίωρο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν έχει να διαχειριστεί νέα αγωνιστικά προβλήματα πέρα από τους μακροχρόνια απόντες, ενώ ο Ηρακλής ενισχύθηκε πρόσφατα με δύο μεταγραφές. Πρόκειται για τον εξτρέμ Σαντέ Σίλβα, που αποκτήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, και τον επιθετικό Άνταμ Ζούλεβιτς από την Τζένοα.

Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με τον «Γηραιό» να παρατάσσεται με σχηματισμό 5-4-1. Ο Αθανασιάδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Σόρια, Βούρο, Πίνια, Βίτορ και Νανού να συνθέτουν την αμυντική πεντάδα. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να αγωνιστούν οι Ρόσε, Καϊμπουέ, Σουρλής και Νιζέτ, ενώ ο Πέδρο θα αποτελέσει την αιχμή της επίθεσης.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Άρης (4-2-3-1): Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Γένσεν, Μανού, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Καντεβέρε.

Ηρακλής (5-4-1): Αθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, Πίνια, Βίτορ, Νανού, Ρόσε, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νιζέτ, Πέδρο.