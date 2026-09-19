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Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Διεκδικούν το Super Cup στο… repeat του τελικού της Euroleague

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης, λίγους μήνες μετά τη μονομαχία τους στον τελικό της Euroleague, αναμετρώνται στον τελικό του Super Cup, με στόχο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. 

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Διεκδικούν το Super Cup στο… repeat του τελικού της Euroleague
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Τέσσερις μήνες μετά τον συγκλονιστικό τελικό της Euroleague στο Telekom Center Athens, οι «ερυθρόλευκοι» συναντούν και πάλι τη «βασίλισσα» σε αγώνα με φόντο έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Αυτήν τη φορά, οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο Euroleague Super Cup της ιστορίας, στο νεοσύστατο τουρνουά που διεξάγεται στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι.

Οι δύο φιναλίστ πήραν την πρόκριση στον τελικό έπειτα από δύσκολες νίκες στους ημιτελικούς της Παρασκευής (18/09), ανανεώνοντας το ραντεβού τους λίγους μήνες μετά την τελευταία τους ευρωπαϊκή μονομαχία.

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή, η Ρεάλ άντεξε στην παράταση

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε. Με τον Εβάν Φουρνιέ να ηγείται της αντεπίθεσης, ο Ολυμπιακός ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε τη νίκη (92-90) 92-90, εξασφαλίζοντας τη θέση του στον τελικό.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε σε ένα θρίλερ απέναντι στην Ντουμπάι. Ο Καμπαρό έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, όμως στο έξτρα πεντάλεπτο η ισπανική ομάδα έδειξε την απαιτούμενη ψυχραιμία. Οι Μαδριλένοι νίκησαν 98-95 και πήραν το εισιτήριο για τη σημερινή αναμέτρηση, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.

Πριν από τον μεγάλο τελικό, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση της διοργάνωσης, στον μικρό τελικό που θα διεξαχθεί στις 17:00.

Το πρόγραμμα του Euroleague Super Cup

Παρασκευή 18/09 – Ημιτελικοί

  • Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 92-90
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι 98-95

Σάββατο 19/09 – Τελικοί

  • Μικρός τελικός: Φενέρμπαχτσε – Dubai BC (17:00)
  • Τελικός: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
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