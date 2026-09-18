Επέστρεψε στην αποστολή της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο 18χρονος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στο ντεμπούτο του στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο.

Από την Τετάρτη (16/09) ο Καρέτσας συμμετέχει χωρίς περιορισμούς στο πλήρες πρόγραμμα της Ντόρτμουντ, προπονούμενος κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του.

Η επιστροφή του στις προπονήσεις ανοίγει πλέον τον δρόμο και για την επανεμφάνισή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα, ο Καρέτσας βρίσκεται στα πλάνα του Νίκο Κόβατς για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη το Σάββατο (19/09, 19:30).