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Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Νικηφόρα επιστροφή Ομπράντοβιτς και ελληνικός τελικός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με εμφατικό τρόπο και ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο σουτ, πήραν τις νίκες στην πρώτη μέρα του τουρνουά και θα αναμετρηθούν στον τελικό του Σαββάτου (19/9) – Παρτιζάν και Μπουργκ στο απογευματινό ματς. 

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Νικηφόρα επιστροφή Ομπράντοβιτς και ελληνικός τελικός
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Η πρώτη μέρα του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος», σημαδεύτηκε από ιστορικά γεγονότα. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, η τιμή στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ως προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens.

Παράλληλα, είχαμε και την ιστορική συνύπαρξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο. Οι ιδιοκτήτες ΚΑΕ και ΠΑΕ, δείπνησαν και παρακολούθησαν το ματς των «πράσινων» από την προεδρική σουίτα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το «τριφύλλι» δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στην Μπουργκ, με «όπλο» την εξαιρετική άμυνα (90-69). Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φόστερ στο τέλος, νίκησε την Παρτιζάν 100-99. Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό του τουρνουά το Σάββατο 19/9.

Παρασκευή 18/9/2026

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπουργκ 90-69

Σάββατο 19/9

17:00 Παρτιζάν – Μπουργκ (ΣΚΑΪ)

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)

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