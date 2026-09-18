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«Σείστηκε» το T-Center στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 5.224 μέρες (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στην κεντρική σάλα του Telekom Center Athens και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ηλίας Λαλιώτης

«Σείστηκε» το T-Center στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 5.224 μέρες (vid)
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Μία από τις μεγάλες στιγμές του μεγαλοπρεπούς 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» εκτυλίχθηκε λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στην κεντρική σάλα του Telekom Center Athens και η παρουσία του προκάλεσε «σεισμό» στις εξέδρες.

Άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν τον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης και να τον αποθεώσουν, με το σύνθημα που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια να δονεί την ατμόσφαιρα.

Η επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέσα στο σπίτι της ομάδας, το ΟΑΚΑ, ήρθε μετά από 5.224 μέρες ή αν προτιμάτε μετά από 14 χρόνια και σχεδόν 4 μήνες.

Ήταν 30 Μαΐου του 2012 όταν είχε κοουτσάρει για τελευταία φορά τους «πράσινους» εντός έδρας, στον 4ο τελικό του πρωταθλήματος (νίκη 84-74 επί του Ολυμπιακού, με κορυφαίο τον... Μάικ Μπατίστ που είχε 23 πόντους και 11 ριμπάουντ).

https://www.instagram.com/p/DdcCiRksVyP/
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