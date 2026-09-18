Διαμαντίδης στο ONSPORTS LIVE: «Υπομονή, επιμονή και στα δύσκολα όλοι μαζί»

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ήταν προσκεκλημένος της εκπομπής ONSPORTS LIVE, στο Telekom Center Athens. Λίγο πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο 8ος «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στη Μπουργκ, ο «μύθος» των «πράσινων» και μέλος της ομάδας ξανά, αναφέρθηκε σε όσα αφορούν την ομάδα και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Όταν έχεις προετοιμασία ενός μηνός και δεν είναι κανονική προετοιμασία, θέλει χρόνο. Ο προπονητής είναι αυτός που είναι, θα τα καταφέρει, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα».

Για το τι περιμένει απ’ τον Ομπράντοβιτς: «Άλλη εποχή τότε, άλλη εποχή τώρα. Όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή που είμαστε. Άλλοι παίκτες, νοοτροπία, προσέγγιση. Είναι διαφορετικά. Εάν θέλουμε να πετύχουμε και να προοδεύσουμε, όλοι πρέπει να συνταχθούμε πίσω απ’ τον κόουτς. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, αν δεν παλέψεις, δεν μοχθήσεις, δεν κερδίζεις τίποτα».

Για το ταλέντο του Παναθηναϊκού: «Ο κόουτς έκανε τις επιλογές που ήθελε. Ξέρει να διαχειρίζεται το ρόστερ του και θα κάνει αυτό που θέλει. Ο προπονητής ξέρει, διαλέγει, δεν πάει στα τυφλά, αυτό που έχει στο μυαλό του θα το φέρει εις πέρας».

Για το πώς αισθάνεται: «Δώδεκα χρόνια σε αυτή την ομάδα, είναι περιττό να πω πως αισθάνομαι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχω ξαναδεί την οργάνωση, το νέο γήπεδο, τις συνθήκες που υπάρχουν. Υπάρχει και το οικογενειακό κλίμα κι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε».

Έκλεισε με το δικό του ξεχωριστό μήνυμα: «Έχουμε μπει στις σωστές ράγες, απλά θα χρειαστεί δουλειά, υπομονή, επιμονή. Και στα δύσκολα, όλοι μαζί».

Δείτε όλη την εκπομπή και όσα ανέφερε ο Δημήτρης Διαμαντίδης: