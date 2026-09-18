· Μάλαγα

Κοντά στην Μάλαγα ο Μαρσιάλ

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ φέρεται να έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Κοντά στην Μάλαγα ο Μαρσιάλ
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Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Ισπανία ετοιμάζεται να ανοίξει ο Αντονί Μαρσιάλ, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μάλαγα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun».

Ο Γάλλος επιθετικός, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ομάδα της Ανδαλουσίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Μαρσιάλ είπε «όχι» σε πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο δύο ετών από την Αλ Ιτιχάντ της Λιβύης, επιλέγοντας να παραμείνει στην Ευρώπη.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο 30χρονος επιθετικός θα επιστρέψει στη La Liga, επιχειρώντας να βρει ξανά τον καλό του εαυτό μετά και την αποτυχημένη παρουσία του στο Μεξικό με τη Μοντερέι.

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