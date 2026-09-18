Μίροτιτς: «Είναι στο χέρι μου να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν»

Ο Νίκολα Μίροτιτς αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της Βαλένθια και παρουσιάστηκε επίσημα από τη νέα του ομάδα στη Roig Arena.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ μίλησε για τη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του, ενώ θέλησε να ευχαριστήσει τη διοίκηση και τους ανθρώπους της Βαλένθια για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, παρά τη δύσκολη περσινή σεζόν που είχε.

Ο Μίροτιτς αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη νέα του ομάδα και στο πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιλογή να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.

Όσα είπε ο Μίροτιτς:

«Αρχικά θέλω να πω ένα ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Αν και η περασμένη σεζόν δεν ήταν εύκολη ούτε για μένα ούτε για τον σύλλογο στον οποίο ανήκα, μου έδειξαν εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι τώρα είναι στο χέρι μου να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να τους ευχαριστήσω για όλα όσα μου εμπιστεύτηκαν.

Αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο ή θα προσπαθήσει να βελτιωθεί, ακολουθώντας τα βήματα που έχει κάνει εδώ και χρόνια. Προχωρώντας από το λιγότερο στο περισσότερο. Χτίζοντας, χτίζοντας έναν σύλλογο, που βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν κάποιος σκέφτεται τη Βαλένθια, σκέφτεται έναν πολύ σοβαρό σύλλογο, όπως είναι, και έναν σύλλογο που θα διεκδικεί όλους τους τίτλους. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα, ότι η Βαλένθια θα βρεθεί και πάλι όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Όταν βλέπω πώς προπονείται η ομάδα, θα έλεγα ότι είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Γιατί έχουν ήδη φτάσει σε ένα απίστευτο ρυθμό. Αλλά τους πιστεύω όταν μου λένε ότι, αν ακολουθήσεις τον ρυθμό μας, σε δύο εβδομάδες θα είσαι σαν εμάς. Γνωρίζω αρκετούς εδώ. Έχω παίξει εναντίον τους. Έπαιξα με τον Αρμάνι Μπρουκς στο Μιλάνο. Προφανώς είναι μια υπέροχη ομάδα παικτών, ανθρώπων, από ό,τι βλέπω.

Έχουμε έναν υπέροχο αρχηγό, τον Χοσέπ, που μου φαίνεται εξαιρετικός άνθρωπος. Έχουμε νέους παίκτες με πολύ ταλέντο, με λαμπρό μέλλον. Νομίζω ότι έχουμε λίγο από όλα. Ίσως αυτό έλειπε από την εμπειρία μου. Και να ‘μαι εδώ. Όλοι αναρωτιούνται αν θα παίξω στο Σούπερ Κύπελλο. Αλλά, έλα τώρα, ήρθα εδώ για να μείνω όλη τη χρονιά. Δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο. Οπότε πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ καλά και ότι μπορώ να βοηθήσω τους νέους ό,τι χρειαστεί».