· Βαλένθια

«Βόμβα» με Μίροτιτς η Βαλένθια

Εξαιρετική κίνηση για την ισπανική ομάδα που προσέθεσε στο ενεργητικό της τον Νίκολα Μίροτιτς.

«Βόμβα» με Μίροτιτς η Βαλένθια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαιρετική μεταγραφική κίνηση από πλευράς Βαλένθια, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

Οι δύο πλευρές είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας από νωρίς το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η τελεική συμφωνία επιτεύχθηκε μόλις σήμερα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μίροτιτς με τη φανέλα της Μονακό είχε μέσο όρο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Έρχεται να βοηθήσει μια ομάδα που έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με πέρυσι, ενώ άλλαξε και προπονητή.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Καλλιμάρμαρο, Αυστραλία, Αθήνα: Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξέρει να γράφει ιστορία

12:43 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Ένωσης» στην GBL – Οι μέρες, οι ώρες και τα κανάλια

12:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλλαγές στις ώρες του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

12:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνέντευξη Τύπου Λιόλιου σε… στενό κύκλο

12:30 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Ο Αλμπερόλα Ρόχας ο διαιτητής της πρεμιέρας στο Europa League

12:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ - Εντίν η αποστολή για το ματς του Κυπέλλου με Κηφισιά

12:13 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο αγιασμός στο Telekom Center Athens για τη νέα σεζόν

12:05 ONSPORTS

Η PUMA στο πρώτο HYROX Athens: ένα race experience με δυναμική συμμετοχή και πραγματικό impact

11:40 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

11:31 AUTO MOTO

Η μεγαλύτερη motorsport εμπειρία στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3/10 στο ΟΑΚΑ

11:23 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

11:20 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Το πλήρες πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις από ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV – Πότε είναι τα μεγάλα ντέρμπι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας