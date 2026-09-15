«Βόμβα» με Μίροτιτς η Βαλένθια

Εξαιρετική μεταγραφική κίνηση από πλευράς Βαλένθια, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

Οι δύο πλευρές είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας από νωρίς το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η τελεική συμφωνία επιτεύχθηκε μόλις σήμερα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μίροτιτς με τη φανέλα της Μονακό είχε μέσο όρο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Έρχεται να βοηθήσει μια ομάδα που έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με πέρυσι, ενώ άλλαξε και προπονητή.