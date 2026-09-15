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Δεν τελειώνουν τα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, νοκ άουτ 11 παίκτες

Νέα προβλήματα στην ΑΕΚ, καθώς αυξήθηκαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, με αποτέλεσμα ο Ντράγκαν Σάκοτα να μην μπορεί να υπολογίζει σε 11 παίκτες, ενόψει του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Βαγγέλης Πάτας

Δεν τελειώνουν τα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, νοκ άουτ 11 παίκτες
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Με απουσίες που κάνουν την καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη, προσπαθεί να συνεχίσει την προετοιμασία της η ΑΕΚ, με τα προβλήματα να αυξάνονται μέρα με την ημέρα.

Αυτή τη στιγμή, συνολικά έντεκα παίκτες βρίσκονται εκτός δράσης, με τους επτά από αυτούς να έχουν προσβληθεί από γαστρεντερίτιδα. Τα συνολικά κρούσματα στην ομάδα έχουν φτάσει τα έντεκα, καθώς εκτός από τους επτά παίκτες, έχουν νοσήσει επίσης τρεις προπονητές κι ένα μέλος του επιτελείου.

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Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει και το πρόγραμμα της «Ένωσης», η οποία δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις προπονήσεις της υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

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