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Basketball Champions League: Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών

Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League με στόχο την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. 

Basketball Champions League: Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών
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Στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League μπαίνουν σήμερα (15/09) Προμηθέας και Κολοσσός, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Ο Προμηθέας είναι αυτός που ανοίγει χρονικά το πρόγραμμα, καθώς στις 14:15 αντιμετωπίζει τη Βιέννη, ενώ στις 16:30 τη σκυτάλη παίρνει ο Κολοσσός, ο οποίος θα αναμετρηθεί με την Κορφέζ. Αμφότερα, τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Magenta Sport 4.

Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο τουρνουά των προκριματικών, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση που αμφότερες πάρουν την πρόκριση από τον πρώτο τους αγώνα, θα συναντηθούν στα προημιτελικά. Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει ένας πρόωρος ελληνικός «εμφύλιος» στο BCL.

Στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους δύο ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, που την περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, καθώς και το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

  • 14:15 Προμηθέας – Βιέννη (Magenta Sport 4)
  • 16:30 Κολοσσός – Κορφέζ (Magenta Sport 4)
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