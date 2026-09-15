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Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η κακή εμφάνιση κι η απώλεια του Super Cup έφεραν παραίτηση στους «κιτρινόμαυρους»

Ο Ηλίας Χάτσικας υπέβαλε την παραίτησή του από το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και τη θέση του γενικού αρχηγού μετά την ήττα στο χάντμπολ από τον Ολυμπιακό.

Βαγγέλης Πάτας

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η κακή εμφάνιση κι η απώλεια του Super Cup έφεραν παραίτηση στους «κιτρινόμαυρους»
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Άμεσες ήταν οι εξελίξεις στην ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα με 35-24 από τον Ολυμπιακό στον τελικό του 6ου Super Cup ανδρών στο Καματερό.

Ο Ηλίας Χάτσικας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, αλλά και από τα καθήκοντά του ως γενικός αρχηγός του συλλόγου. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο Χάτσικας ανέλαβε «την ευθύνη που του αναλογεί για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας».

Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκο Παντερμαλή.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκο Παντερμαλή.

Κατόπιν εκτενούς συζήτησης που ακολούθησε τη βαριά ήττα και την ντροπιαστική αγωνιστική εικόνα της ομάδας μας στον τελικό του Super Cup Χάντμπολ, ο Ηλίας Χατσίκας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, καθώς και από τα καθήκοντα Γενικού Αρχηγού του συλλόγου.

Ο Ηλίας Χατσίκας ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας και, για τον λόγο αυτό, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της διοίκησης.

Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκο Παντερμαλή».

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