Premier League: «Έπνιξε» τη Νιουκάστλ στο «Έλαντ Ρόουντ» και έπιασε «τριάδα» η μαγευτική Λιντς

Σε εύκολη υπόθεση μετέτρεψε τη βραδιά στο «Έλαντ Ρόουντ» κόντρα στη Νιουκάστλ για την 4η αγωνιστική της Premier League η Λιντς.

Η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό της και με μια εκπληκτική εμφάνιση, επικράτησε με 4-1 των «καρακαξών», κλειδώνοντας το τρίποντο από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Η Λιντς μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Αφού προειδοποίησε δις με τον Μπογκλ, η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 32', όταν το σουτ του Τανάκα κόντραρε στον Μάιλι για το 1-0. Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι «καρακάξες», ο Μπογκλ αξιοποίησε την κεφαλιά-πάσα του Κάλβερτ-Λιούιν γράφοντας το 2-0 στο 35', ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Άγγλος φορ πήρε το «όπλο» του, διαμορφώνοντας το 3-0.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στην επανάληψη, με τον αρχηγό Άμπαντου να τροφοδοτεί να πασάρει στον Όκαφορ και εκείνος με μονοκόμματο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Το μόνο που κατάφερε η Νιουκάστλ ήταν να σημειώσει το γκολ της τιμής στο 89' με σουτ του Τουρέ μέσα από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Κάπως έτσι, τα «παγώνια» του Ντάνιελ Φάρκε διατήρησαν το αήττητο σερί τους μετά από τέσσερις αγωνιστικές και σκαρφάλωσαν στην 3η θέση της Premier League, πίσω μόνο από τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Λιντς: Τράφορντ, Τζάστιν, Ελβέντι, Μουχαρέμοβιτς, Μπογκλ (83' Τζέιμς), Στατς, Αμπαντού, Τανάκα (72' Άαρονσον), Γκούντμουνσον (72' Μπαρντ), Κάλβερτ-Λιούις (78' Ενμέτσα), Οκαφόρ (72' Γοίλσον)

Νιουκάστλ: Χόρνισεκ, Ντέντιτς (58' Λιβραμέντο), Τιαό, Μπότμαν, Χαλ, Νίκο (19' λ.τρ. Στερ), Μάιλι (80' Μπάμπα), Μπαρνς, Φερνάντες-Πάρντο (57' Γουίλοκ), Μέρφι (57' Τουρέ), Βίσα

H βαθμολογία: