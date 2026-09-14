Πανσερραϊκός: Σπουδαία κίνηση με Κίτσιου (pic)

Γεγονός είναι η επιστροφή του Στέλιου Κίτσιου στην Ελλάδα.

Ο Πανσερραϊκός με επίσημη ανακοίνωση έκανε γνωστή την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ, με την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη να ενισχύεται σημαντικά στην προσπάθεια της ανόδου στη Super League.

Ο έμπειρος οπισθοφύλακας αγωνίστηκε τα τελευταία 7 χρόνια στην Τουρκία, ενώ την περυσινή σεζόν κατέγραψε 21 συμμετοχές με τη φανέλα της Ανκαραγκουτσού με δύο γκολ και δύο ασίστ σε 1.428' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέλιο Κίτσιου. Ο έμπειρος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Κίτσιου είναι γεννημένος στις 28/02/1993 στην Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και από το 2018 έως πριν λίγο καιρό αγωνιζόταν με επιτυχία στην Τουρκία, φορώντας τις φανέλες των Ανκαραγκούτσου, Γκαζιάντεπσπορ και Πεντίκσπορ, που ήταν και η τελευταία του ομάδα. Σε αυτό το διάστημα κατέγραψε 222 συμμετοχές, 9 γκολ και 27 ασίστ έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες του.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και έμεινε εκεί μέχρι την αναχώρηση του για την Τουρκία καταγράφοντας 146 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 5 γκολ και 10 ασίστ, ενώ το 2017 είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Σεντ Τρούιτεν στο Βέλγιο έχοντας 35 συμμετοχές.

Έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες, ενώ φόρεσε τη φανέλα και της Εθνικής Ανδρών.

Στέλιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».