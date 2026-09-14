Παναθηναϊκός AKTOR: «Κάτι παραπάνω από μία ομάδα, μία οικογένεια»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετρά αντίστροφα για τις επίσημες υποχρεώσεις του στη νέα χρονιά, με το «τριφύλλι» την Δευτέρα (14/09) να πραγματοποιεί την επίσημη Media Day για τη σεζόν 2026-27.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την επίσημη φωτογραφία του ρόστερ για την επερχόμενη σεζόν, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και παίκτες πόζαραν στο κέντρο του παρκέ του «T-Center», μπροστά από το έμβλημα του συλλόγου.

Το κλίμα στην ομάδα είναι κάτι παραπάνω από θερμό, όπως αποτυπώνεται και στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση στα social media της ΚΑΕ: «More than a team. A family. Season 2026-27 is loading».

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