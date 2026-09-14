Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΑΕΚ στο Καματερό και πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο χάντμπολ

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο Καματερό.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν κατά κράτος της ΑΕΚ με 35-24 και κατέκτησαν το Super Cup, ξεκινώντας ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις τους στη νέα σεζόν.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια και με τον Κανέτε σε ρόλο εκτελεστή προηγήθηκε γρήγορα με 5-1 (7') και 8-2. Η ΑΕΚ του Αλέξη Αλβανού έβγαλε μια πρόσκαιρη αντίδραση μειώνοντας σε 8-5 και 10-7, όμως η συνέχεια ανήκε εξ ολοκλήρου στους Πειραιώτες.

Εκμεταλλευόμενος τα αλλεπάλληλα λάθη και την αστοχία της Ένωσης, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι, εκτόξευσε τη διαφορά στο 17-9 του ημιχρόνου και μετέτρεψε το δεύτερο μέρος σε τυπική διαδικασία.

Στην επανάληψη, ο πρώην «κιτρινόμαυρος» Δημήτρης Παναγιώτου πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, η ψαλίδα άνοιξε μέχρι και τη μέγιστη τιμή των 13 τερμάτων (32-19), με το τελικό 35-24 να σφραγίζει την απόλυτη «ερυθρόλευκη» κυριαρχία.

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-2, 8-4, 10-7, 13-7, 17-9 (ημ.), 18-10, 20-12, 24-15, 28-17, 31-19, 35-24.