ATP Rankings: Άνοδος 9 θέσεων και επιστροφή στο Τop 50 για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Η αγωνιστική άνοδος του Στέφανου Τσιτσιπά, με αποκορύφωμα την πορεία του στο US Open αποτυπώθηκε και στο ranking της παγκόσμιας κατάταξης.

Συγκεκριμένα, το εξαιρετικό πρόσωπο που παρουσίασε στο αμερικανικό Grand Slam έδωσε στον Έλληνα πρωταθλητή άνοδο 9 θέσεων, σκαρφαλώνοντας στο Νο 44 του κόσμου με 1.165 βαθμούς.

Παράλληλα, ο Στέφανος Σακελλαρίδης διατήρησε τη θέση του στο Top-150, παραμένοντας στο Νο 136 της παγκόσμιας κατάταξης με 429 βαθμούς.

Η πρώτη δεκάδα

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) – 11.500

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 9.690

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 5.560

4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 4.680

5. Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ (Καναδάς) – 3.890

6. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.770

7. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) – 3.720

8. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) – 3.380

9. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.300

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) – 3.175

44. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) – 1.165

136. Στέφανος Σακελλαρίδης (Ελλάδα) – 429