· Σαχτάρ Ντόνετσκ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Νίκη για τη Σαχτάρ στο ουκρανικό πρωτάθλημα (vid)

Η Σαχτάρ επικράτησε με 2-0 της Τσερνομόρετς για το πρωτάθλημα Ουκρανίας και «έπιασε» κορυφή. Η ομάδα από το Ντόνετσκ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική του Champions League στο Λονδίνο (14/10, 22:00).

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Νίκη για τη Σαχτάρ στο ουκρανικό πρωτάθλημα (vid)
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H Σαχτάρ Ντόνετσκ... καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο και επιβλήθηκε με 2-0 της Τσορνομόρετς για την 6η αγωνιστική του ουκρανικού πρωταθλήματος, πιάνοντας την Πολίσια στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Ουκρανοί δεν συνάντησαν δυσκολίες και «κλείδωσαν» το τρίποντο νωρίς χάρη στα τέρματα των Οτσερέτκο (12') και Μειρέλες (34'), φτάνοντας τους 15 βαθμούς.

Θυμίζουμε πως η Σαχτάρ αντιμετωπίζει για την 2η αγωνιστική του Champions League την ΑΕΚ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τους «κιτρινόμαυρους» να προέρχονται από το νικηφόρο 1-0 της πρεμιέρας επί της ΛΑΣΚ.

Σαχτάρ: Ρίζνικ, Καραβάιεβ, Γκραμ (8' λ.τρ. Μποντάρ), Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Κρίσκιβ (80' Ναζαρίνα), Καρβάλιο (70' Ισάκ), Οτσερέτκο (46' Τσουκάνοφ), Λούκας, Νεβέρτον, Μειρέλες (84' Τραορέ).

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