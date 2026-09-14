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Παναθηναϊκός: Θλάση ο Ταμπόρδα - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

Τις υπηρεσίες του Βισέντε Ταμπόρδα θα στερηθεί το επόμενο διάστημα ο Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό

Λευτέρης Μπακολιάς

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Ταμπόρδα - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
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Απών από τις επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή, θα είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός των «πράσινων» αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς με τον Παναιτωλικό και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 20 ημέρες.

Ο Αργεντίνος άσος υποβλήθηκε την Δευτέρα σε μαγνητική τομογραφία, ούτως ώστε να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που τον ανάγκασε να δώσει τη θέση του στον Λιβάι Γκαρσία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού.

Έτσι, ο Βισέντε Ταμπόρδα θα μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως δεν θα δώσει το «παρών» στον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Κηφισιά στο «Απ. Νικολαΐδης», αλλά και την Καλαμάτα στη Νίκαια και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στη δράση μετά τις εθνικές ομάδες.

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