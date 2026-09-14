Ανυπόμονος ο Λεσόρ για τη νέα συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς: «Θα κάνουμε αυτή τη χρονιά σπουδαία»

O Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την Δευτέρα (14/9), την καθιερωμένη media day για την EuroLeague.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα ήταν φυσικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του.

Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Σέρβο προπονητή στην Παρτίζαν, κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα της EuroLeague για το γεγονός ότι θα βρεθεί ξανά μαζί του.

«Αρχικά είναι τιμή και ευχαρίστηση. Ευελπιστώ πως θα κάνουμε αυτή τη χρονιά μια σπουδαία χρονιά. Ανυπομονώ για αυτό», τόνισε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.