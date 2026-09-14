Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Σαλάχ-Εντίν - Πιθανό το ντεμπούτο του κόντρα στην Κηφισιά (vid)

O Ανάς Σαλάχ-Εντίν μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον Μαροκινό μπακ να πραγματοποιεί τη Δευτέρα (14/09) το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης» την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο 24χρονος αριστερός οπισθοφύλακας έβγαλε χωρίς πρόβλημα ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης. Μάλιστα, έχοντας κάνει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα της Ρόμα και παρουσιάζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στα εργομετρικά του, ο Σαλάχ-Εντίν είναι κάτι παραπάνω από... ετοιμοπόλεμος.

Έτσι, το πιθανότερο σενάριο τον θέλει να παίρνει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στην Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Παράλληλα, σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε και ο Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Τέλος, όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν την προπόνηση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα φάσεων.