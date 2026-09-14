· Πανθρακικός

Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β’ 2-0: Ήταν ανώτερος και έσπασε… το ρόδι

Ο Πανθρακικός επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β’ στην Κομοτηνή, για τη 2η αγωνιστική της Superbet League 2, με τους Πατρόνι και Σαραντίδη να βρίσκουν δίχτυα.

Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β’ 2-0: Ήταν ανώτερος και έσπασε… το ρόδι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του νίκη στη Superbet League 2 πανηγύρισε ο Πανθρακικός, ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β’ στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Πατρόνι να ανοίγει το σκορ. Ο Σαραντίδης στο 87' «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ Β’ γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση και χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Σγούρης, Λαρέα, Ζιούλης, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (80' Πεχλιβανόπουλος), Βούτσας, Αθανασακόπουλος (72' Παπακωνσταντίνου), Πατρόνι (72' Χρήστος Παχούμης), Γκορντεζιάνι (72' Σαραντίδης), Νότας, Τσίλεμ (91' Κυριάκος Παχούμης).

ΠΑΟΚ Β’ (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Ντούνγκα, Κοσίδης (64' Τσιότας), Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσοπούρογλου (86' Ικομπόνγκ), Λεωνιδόπουλος (64' Στύλος), Γκαλεάνο (86' Κανίς), Ελευθεριάδης, Μπέρδος (46' Καραγκέα), Σιφναίος.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:23 SUPER LEAGUE 2

Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β’ 2-0: Ήταν ανώτερος και έσπασε… το ρόδι

19:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τσιάρας: «Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα, σε 25 μέρες μπαίνουμε στο νέο προπονητικό»

19:19 STORIES

Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν

19:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κερδίζει… πόντους ο Μπόρχα Ιγκλέσιας για αντί-Ελ Κααμπί

19:08 SUPER LEAGUE

Σαλάχ-Εντίν: «Ήρθα για το πρωτάθλημα» - Το πρώτο μήνυμα του Μαροκινού και το βίντεο του Παναθηναϊκού

18:48 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση από Ρουμανία για τον Λεβαδειακό: Ανακοίνωσε τον Ποπέσκου

18:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Άρσεναλ ζητάει εξηγήσεις από την Pro Ref για το πέναλτι με τη Σάντερλαντ

18:18 STORIES

Η δεύτερη νιότη του Ομπαμεγιάνγκ και το ρεκόρ που κυνηγάει

18:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πράσινος» και επίσημα ο Σαλάχ-Εντίν

18:00 SUPER LEAGUE 2

Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0: Ο «Ιστορικός» γιόρτασε τα 136 χρόνια του με γκολάρα Ταβάρες

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα κόντρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Η FIFPRO Europe στρέφεται κατά της FIFA - «Επικίνδυνα κενά»

17:53 EUROPA LEAGUE

Οδεύει προς sold-out το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια - Απέμειναν λιγότερα από 1.500 εισιτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας