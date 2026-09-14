Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β’ 2-0: Ήταν ανώτερος και έσπασε… το ρόδι

Την πρώτη του νίκη στη Superbet League 2 πανηγύρισε ο Πανθρακικός, ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β’ στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Πατρόνι να ανοίγει το σκορ. Ο Σαραντίδης στο 87' «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ Β’ γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση και χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Σγούρης, Λαρέα, Ζιούλης, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (80' Πεχλιβανόπουλος), Βούτσας, Αθανασακόπουλος (72' Παπακωνσταντίνου), Πατρόνι (72' Χρήστος Παχούμης), Γκορντεζιάνι (72' Σαραντίδης), Νότας, Τσίλεμ (91' Κυριάκος Παχούμης).

ΠΑΟΚ Β’ (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Ντούνγκα, Κοσίδης (64' Τσιότας), Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσοπούρογλου (86' Ικομπόνγκ), Λεωνιδόπουλος (64' Στύλος), Γκαλεάνο (86' Κανίς), Ελευθεριάδης, Μπέρδος (46' Καραγκέα), Σιφναίος.