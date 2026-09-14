Η Άρσεναλ ζητάει εξηγήσεις από την Pro Ref για το πέναλτι με τη Σάντερλαντ

Επίσημη ενημέρωση από την Pro Ref για το πέναλτι που κέρδισε ο Μπάλαρντ ετοιμάζεται να ζητήσει η Άρσεναλ  

Η Άρσεναλ ζητάει εξηγήσεις από την Pro Ref για το πέναλτι με τη Σάντερλαντ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που η Pro Ref ( η επιτροπή διαιτησίας στην Αγγλία) είναι απασχολημένη με το να δίνει εξηγήσεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον λόγο που μέτρησε το γκολ του Χάαλαντ που έκρινε το ντέρμπι, η Άρσεναλ αναμένεται να τις δώσει... έξτρα δουλειά, καθώς και εκείνη απαιτεί εξηγήσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις που καταλογίστηκαν κατά της στον αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Σάντερλαντ.

Μπορεί η Άρσεναλ να κατάφερε να περάσει και από το «Στάδιο του Φωτός» με 0-2 έχοντας τον Χρήστο Τζόλη στη βασική 11αδα, προτού τον αντικαταστήσει ο Έζε στο 81, ωστόσο οι «κανονιάρηδες» έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, κάτι που είχε προαναγγείλει ο Αρτέτα και στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Η Άρσεναλ κατάφερε να κάνει το 4/4 και να έχει το απόλυτο των 16 βαθμών, ωστόσο χρειάστηκε η εκπληκτική επέμβαση του Ράγια στο πέναλτι του Λε Φι για να αποτρέψει το 1-0 που σίγουρα θα την έβαζε σε μπελάδες.

Αυτό ακριβώς το πέναλτι ήταν η αιτία των παραπόνων της Άρσεναλ με τον διαιτητή να σφυρίζει παράβαση σε μαρκάρισμα του Κόνσα πάνω στον Μπάλαρντ και τους Λονδρέζους να κάνουν λόγο για «λαβή τζούντο» από την πλευρά του παίκτη της Σάντερλαντ.

«Παρακολούθησα 20 φορές τη φάση και δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να καταλάβω πώς σκέφτονται να δώσουν πέναλτι σε αυτή την περίπτωση ή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επέμβει το VAR.

Οπότε δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Λυπάμαι που πρέπει να το συζητήσουμε αυτό μετά από ένα τόσο όμορφο παιχνίδι αλλά το κάνω επειδή αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία της σεζόν και μπορεί να σου κοστίσει το πρωτάθλημα”, τόνισε ο Μικέλ Αρτέτα στις δηλώσεις του μετά τον ματς.

Μάλιστα, τη Δευτέρα (14/09) τα Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Άρσεναλ θα επικοινωνήσει με την Pro Ref, προκειμένου να πάρει εξηγήσεις για τον λόγο που διαιτητής και VAR συμφώνησαν να δοθεί το πέναλτι.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:23 SUPER LEAGUE 2

Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β’ 2-0: Ήταν ανώτερος και έσπασε… το ρόδι

19:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τσιάρας: «Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα, σε 25 μέρες μπαίνουμε στο νέο προπονητικό»

19:19 STORIES

Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν

19:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κερδίζει… πόντους ο Μπόρχα Ιγκλέσιας για αντί-Ελ Κααμπί

19:08 SUPER LEAGUE

Σαλάχ-Εντίν: «Ήρθα για το πρωτάθλημα» - Το πρώτο μήνυμα του Μαροκινού και το βίντεο του Παναθηναϊκού

18:48 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση από Ρουμανία για τον Λεβαδειακό: Ανακοίνωσε τον Ποπέσκου

18:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Άρσεναλ ζητάει εξηγήσεις από την Pro Ref για το πέναλτι με τη Σάντερλαντ

18:18 STORIES

Η δεύτερη νιότη του Ομπαμεγιάνγκ και το ρεκόρ που κυνηγάει

18:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πράσινος» και επίσημα ο Σαλάχ-Εντίν

18:00 SUPER LEAGUE 2

Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0: Ο «Ιστορικός» γιόρτασε τα 136 χρόνια του με γκολάρα Ταβάρες

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα κόντρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Η FIFPRO Europe στρέφεται κατά της FIFA - «Επικίνδυνα κενά»

17:53 EUROPA LEAGUE

Οδεύει προς sold-out το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια - Απέμειναν λιγότερα από 1.500 εισιτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας