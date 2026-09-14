Η Άρσεναλ ζητάει εξηγήσεις από την Pro Ref για το πέναλτι με τη Σάντερλαντ

Την ώρα που η Pro Ref ( η επιτροπή διαιτησίας στην Αγγλία) είναι απασχολημένη με το να δίνει εξηγήσεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον λόγο που μέτρησε το γκολ του Χάαλαντ που έκρινε το ντέρμπι, η Άρσεναλ αναμένεται να τις δώσει... έξτρα δουλειά, καθώς και εκείνη απαιτεί εξηγήσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις που καταλογίστηκαν κατά της στον αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Σάντερλαντ.

Μπορεί η Άρσεναλ να κατάφερε να περάσει και από το «Στάδιο του Φωτός» με 0-2 έχοντας τον Χρήστο Τζόλη στη βασική 11αδα, προτού τον αντικαταστήσει ο Έζε στο 81, ωστόσο οι «κανονιάρηδες» έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, κάτι που είχε προαναγγείλει ο Αρτέτα και στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Η Άρσεναλ κατάφερε να κάνει το 4/4 και να έχει το απόλυτο των 16 βαθμών, ωστόσο χρειάστηκε η εκπληκτική επέμβαση του Ράγια στο πέναλτι του Λε Φι για να αποτρέψει το 1-0 που σίγουρα θα την έβαζε σε μπελάδες.

Αυτό ακριβώς το πέναλτι ήταν η αιτία των παραπόνων της Άρσεναλ με τον διαιτητή να σφυρίζει παράβαση σε μαρκάρισμα του Κόνσα πάνω στον Μπάλαρντ και τους Λονδρέζους να κάνουν λόγο για «λαβή τζούντο» από την πλευρά του παίκτη της Σάντερλαντ.

«Παρακολούθησα 20 φορές τη φάση και δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να καταλάβω πώς σκέφτονται να δώσουν πέναλτι σε αυτή την περίπτωση ή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επέμβει το VAR.

Οπότε δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Λυπάμαι που πρέπει να το συζητήσουμε αυτό μετά από ένα τόσο όμορφο παιχνίδι αλλά το κάνω επειδή αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία της σεζόν και μπορεί να σου κοστίσει το πρωτάθλημα”, τόνισε ο Μικέλ Αρτέτα στις δηλώσεις του μετά τον ματς.

Μάλιστα, τη Δευτέρα (14/09) τα Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Άρσεναλ θα επικοινωνήσει με την Pro Ref, προκειμένου να πάρει εξηγήσεις για τον λόγο που διαιτητής και VAR συμφώνησαν να δοθεί το πέναλτι.