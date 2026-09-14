Σαλάχ-Εντίν: «Ήρθα για το πρωτάθλημα» - Το πρώτο μήνυμα του Μαροκινού και το βίντεο του Παναθηναϊκού
Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν έκανε ξακάθαρο τον στόχο του με τον Παναθηναϊκό, λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει δυναμικά σε όλα τα επίπεδα. Τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε μεταγραφικό.
Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με τον Μαροκινό αμυντικό να δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα στο ρόστερ.
Στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Σαλάχ-Εντίν να στέλνει και το πρώτο σχετικό μήνυμα, μέσω ανάρτησης της ΠΑΕ.
Μάλιστα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε κι ένα εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση του.
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