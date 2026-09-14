Ολυμπιακός: Κερδίζει… πόντους ο Μπόρχα Ιγκλέσιας για αντί-Ελ Κααμπί

Ειλημμένη είναι η απόφαση απόκτησης ενός επιθετικού που θα καλύψει το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στείλει τον ιατρικό φάκελο του Μαροκινού στην UEFA για να τους επιτρέψει να προχωρήσουν στην αλλαγή του με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ωστόσο, στο Λιμάνι κινούνται για την απόκτηση ενός ακόμα φορ.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, στο «στόχαστρο» των Πειραιωτών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα. Το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Ισπανό φορ δεν είναι… φρέσκο, αφού το όνομά του είχε απασχολήσει και στην πρώτη θητεία του Αντόνιο Κορδόν στο Λιμάνι.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του Ολυμπιακού… έριξε και πάλι στο «τραπέζι» το όνομα του έμπειρου επιθετικού, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να θεωρεί πως αποτελεί μία πάρα πολύ καλή επιλογή για την κάλυψη του κενού στην γραμμή κρούσης της ομάδας, αλλά για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Το συμβόλαιο του Μπόρχα Ιγκλέσιας με την Θέλτα ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τους Γαλικιανούς να έχουν το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο παίκτης έχει χάσει τη θέση του στην βασική ενδεκάδα και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Πειραιά.

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Για τον λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει τις επαφές με το «συγκρότημα» του Βίγκο, χωρίς ακόμα οι δύο σύλλογοι να έχουν φτάσει σε συμφωνία. Παράλληλα, οι Πειραιώτες κινήθηκαν για τον Μάριους της Σαμσουνσπόρ, αλλά οι Τούρκοι φαίνεται πως έχουν… τρελές απαιτήσεις για την πώλησή του, τη στιγμή που στη λίστα παραμένει και ο Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε.