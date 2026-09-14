Ολυμπιακός: «Φρένο» για τους επιθετικούς - Η «ερυθρόλευκη» διάψευση

Στην επίσημη διάψευση όλων των υποθέσεων που… κυκλοφορούν για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης προχώρησε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες θέλησαν να… σβήσουν τη «φωτιά» που είχε ανάψει για τα καλά τις προηγούμενες ώρες και πήραν… αποστάσεις απ’ όλα τα σενάρια που κυκλοφορούν για επιθετικούς.

Βέβαια, η ομάδα έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ κρίσιμο ματς με την Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ενώ ακολουθεί και το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Super League με τον Λεβαδειακό, εκτός έδρας, το οποίο έχει πάρει τον χαρακτήρα… τελικού.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι διοικούντες την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επίσημη διάψευση όλων των μεταγραφικών υποθέσεων, θέλοντας να κρατήσουν το «συγκρότημα» του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συγκεντρωμένο στους δύο αγώνες που έπονται.

Από την άλλη, η εν λόγω κίνηση δεν σημαίνει πως ο Ολυμπιακός έχει… παραιτηθεί απ’ όλες τις υποθέσεις, αφού ο σύλλογος συνεχίζει να κινείται προς πάσα κατεύθυνση, ούτως ώστε να είναι έτοιμος όποτε κι αν παρουσιαστεί μία εξέλιξη που μπορεί να είναι προς όφελος της ομάδας.