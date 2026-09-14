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Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL - Πού παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης και ΠΑΟΚ

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Greek Basketball League για τη σεζόν 2026/27. Δείτε που αγωνίζονται οι δύο «αιώνιοι» στην πρεμιέρα τους.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL - Πού παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης και ΠΑΟΚ
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Αντίστροφα μετράμε για το τζάμπολ της νέας Greek Basketball League, με το πρωτάθλημα να επιστρέφει στο πατροπαράδοτο μοντέλο των 14 ομάδων.

Ο Πανιώνιος ήταν αυτός που αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία, ενώ από την Elite League προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους και θα κάνουν ντεμπούτο στα «σαλόνια» Δόξα Λευκάδας και Vikos Falcons.

Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος εκκινεί το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα φιλοξενήσει τον νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων στο «Telekom Center», ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζοντας στο Ιβανώφειο τον Ηρακλή.

Εκτός έδρας δοκιμασίες και για Άρη και ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα τεθεί αντιμέτωπη με την Καρδίτσα, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα ταξιδέψει στο «νησί των ανέμων» και θα φιλοξενηθεί από τη Μύκονο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00)

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00)

ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00)

Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00)

Καρδίτσα – Άρης (3/10, 17:30)

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (4/10, 13:00)

Ηρακλής – Ολυμπιακός (4/10, 17:30)

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