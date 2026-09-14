Αυτή είναι η τρίτη φανέλα της Ίντερ με πινελιά από 90’s

Με έντονη αναφορά στην αισθητική της δεκαετίας του ’90, αλλά σε μια σαφώς πιο σύγχρονη εκδοχή, παρουσίασε η Ίντερ την τρίτη της εμφάνιση για τη σεζόν 2026-27.

Η νέα φανέλα ξεφεύγει από τα παραδοσιακά χρώματα της πρώτης εμφάνισης, διατηρώντας ωστόσο χαρακτηριστικές πινελιές που παραπέμπουν στην ιστορία των «Νερατζούρι». Η βάση της είναι σκούρο γκρι, πάνω στην οποία διακρίνεται διακριτικά ένα μοτίβο που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια.

Στο κέντρο της εμφάνισης ξεχωρίζει μια οριζόντια μπλε λωρίδα, με το ιστορικό χρώμα της ομάδας να συνδυάζεται με έντονες κίτρινες λεπτομέρειες. Σε κίτρινο χρώμα αποτυπώνονται το λογότυπο, το έμβλημα, οι αριθμοί και τα ονόματα των παικτών, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με το σκούρο φόντο.

Το στοιχείο, όμως, που δίνει στη φανέλα τον πιο ξεκάθαρο retro χαρακτήρα βρίσκεται στο κολάρο, το οποίο είναι μπλε και παραπέμπει στις εμφανίσεις που φορούσε η Ίντερ τη δεκαετία του ’90.

Παρουσίαση με φόντο το Μιλάνο

Η Ίντερ επέλεξε να παρουσιάσει τη νέα της εμφάνιση μακριά από το εμβληματικό «Τζουζέπε Μεάτσα». Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν στο Bar Picchio, σε ένα τοπικό γήπεδο του Μιλάνου, αλλά και στην Osteria del Biliardo, σε μια επιλογή που είχε ως στόχο να συνδέσει τη νέα εμφάνιση με την ίδια την πόλη.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι Τζον Στόουνς, Γιαν Μπισέκ και ο νεαρός Ματία Μοσκόνι, οι οποίοι ανέλαβαν να αποκαλύψουν τη νέα τρίτη εμφάνιση των «Νερατζούρι».

Η νέα φανέλα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της το βράδυ της Δευτέρας (14/9), στις 21:45, στην αναμέτρηση της Ίντερ με την Ουντινέζε.