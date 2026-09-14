Αντίπαλοι ΑΕΚ: Συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη Serie A Κόμο και Ρόμα

Ρόμα και Κόμο διατήρησαν το αήττητο στη Serie A μετά από 4 αγωνιστικές, με τους «Ρωμαίους» να επικρατούν εκτός έδρας με 2-0 επί της Τορίνο, ενώ η ομάδα του Τάσου Δουβίκα έκαμψε στην αντίσταση της Πάρμα με 2-1 στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Ο Έλληνας σέντερ φορ πέρασε ως αλλαγή στο 64ο λεπτό αντί του Κιν, χωρίς να καταφέρει στο διάστημα που αγωνίστηκε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Κόμο με την 3η της νίκη ανέβηκε στους 10 βαθμούς, δύο πίσω από την Ρόμα, που την ίδια ώρα περνούσε από το Τορίνο με τα γκολ των Μάλεν και Πισίλι.

Η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι έκανε το 4Χ4 και φιγουράρει στο «ρετιρέ», περιμένοντας σε λίγη ώρα το αποτέλεσμα της Ίντερ με την Ουντινέζε, για να μάθει εάν θα έχει «συγκάτοικο» ή, όχι στην κορυφή. Στον πάγκο για τους «Ρωμαίους» παρέμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4

(22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)

Τζένοα-Φροζινόνε 1-1

(50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)

Λάτσιο-Μίλαν 2-2

(10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65',67' Μορέιρα)

Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2

(41' Σκαμάκα - 19' Μεντί, 61'πέν. Μαλντίνι)

Λέτσε-Μόντσα 3-2

(3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)

Νάπολι-Μπολόνια 1-0

(66' Λομπότκα)

Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2

(65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)

Κόμο-Πάρμα 2-1

(23' Ραμόν, 83' Καΐκι - 90'+2 Ρομέρο)

Τορίνο-Ρόμα 0-2

(40' Μάλεν, 90'+3 Πισίλι)

Ίντερ-Ουντινέζε 21:45

Η βαθμολογία: