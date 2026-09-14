NBA: Επιστρέφει οριστικά στους Ράπτορς ο Λέοναρντ

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες μετακινήσεις του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μετά από σχεδόν τρεις μήνες αναμονής, με τον Καουάι Λέοναρντ να αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και να επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς.

Η επιστροφή του «Klaw» στον τόπο όπου το 2019 κατέκτησε το ιστορικό πρωτάθλημα είχε περάσει από... χίλια κύματα. Αν και ο 35χρονος σταρ είχε εκφράσει από τα τέλη Ιουνίου την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Λος Άντζελες, η συμφωνία μπήκε στον «πάγο» και χρειάστηκαν σχεδόν τρεις μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί το trade, καθώς ο Λέοναρντ βρισκόταν στο επίκεντρο εξονυχιστικής έρευνας από το NBA.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές έφτασαν τελικά σε οριστική συμφωνία, με τους Κλίπερς να στέλνουν τον έμπειρο φόργουορντ στο Καναδά και να λαμβάνουν ως αντάλλαγμα τους Μπράντον Ίνγκραμ και Γκρέιντι Ντικ, μαζί με μελλοντικές επιλογές πρώτου γύρου στο draft.

Η ανάρτηση του Σαμς Σαράνια: