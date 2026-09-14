· Βαλένθια

Απέρριψε πρόταση της Βαλένθια ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, ο Ερνέστο Βαλβέρδε απέρριψε πρόταση για να αναλάβει τα ηνία της Βαλένθια, με τις «νυχτερίδες» να ψάχνουν τον επόμενο προπονητή τους μετά τη φυγή του Κάρλος Κορμπεράν.

Απέρριψε πρόταση της Βαλένθια ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τους Ισπανούς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Βαλένθια, με τον Κάρλος Κορμπεράν να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «νυχτερίδων», έπειτα από το κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή La Liga.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ αναζητούν προπονητή με εμπειρία και τεχνογνωσία από το ισπανικό ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ιβηρική, στο τραπέζι έχουν πέσει το όνομα τόσο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «COPE», ο Βαλβέρδε απέρριψε την κρούση των «πορτοκαλί», καθώς δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να εργαστεί σε κάποιον σύλλογο.

Η ανάρτηση:

COMMENTS
LATEST NEWS
00:40 ONSPORTS

EuroVolley 2026: Τεράστια νίκη της Ελλάδας 3-1 σετ κόντρα στην Σλοβενία

23:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Έπνιξε» τη Νιουκάστλ στο «Έλαντ Ρόουντ» και έπιασε «τριάδα» η μαγευτική Λιντς

23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Επικυρώνει στη Θεσσαλονίκη το Champions League των εθνικών ομάδων - Το νέο φορμάτ

23:43 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Σπουδαία κίνηση με Κίτσιου (pic)

23:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκη για το Περιστέρι σε φιλικό αγώνα επί της Ίλι

23:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απέρριψε πρόταση της Βαλένθια ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τους Ισπανούς

23:04 SUPER LEAGUE 2

Επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Athens Kallithea ο Τσιριγώτης

22:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Κάτι παραπάνω από μία ομάδα, μία οικογένεια»

22:21 NBA

NBA: Επιστρέφει οριστικά στους Ράπτορς ο Λέοναρντ

21:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λιντς - Νιουκάστλ για την 4η αγωνιστική της Premier League

21:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Η παράδοση του Γκουαρδιόλα που «έσπασε» φέτος ο Φλικ

21:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη Serie A Κόμο και Ρόμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας