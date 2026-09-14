Απέρριψε πρόταση της Βαλένθια ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Βαλένθια, με τον Κάρλος Κορμπεράν να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «νυχτερίδων», έπειτα από το κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή La Liga.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ αναζητούν προπονητή με εμπειρία και τεχνογνωσία από το ισπανικό ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ιβηρική, στο τραπέζι έχουν πέσει το όνομα τόσο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «COPE», ο Βαλβέρδε απέρριψε την κρούση των «πορτοκαλί», καθώς δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να εργαστεί σε κάποιον σύλλογο.

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