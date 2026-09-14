Απέρριψε πρόταση της Βαλένθια ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τους Ισπανούς
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, ο Ερνέστο Βαλβέρδε απέρριψε πρόταση για να αναλάβει τα ηνία της Βαλένθια, με τις «νυχτερίδες» να ψάχνουν τον επόμενο προπονητή τους μετά τη φυγή του Κάρλος Κορμπεράν.
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Βαλένθια, με τον Κάρλος Κορμπεράν να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «νυχτερίδων», έπειτα από το κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή La Liga.
Οι ιθύνοντες του κλαμπ αναζητούν προπονητή με εμπειρία και τεχνογνωσία από το ισπανικό ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ιβηρική, στο τραπέζι έχουν πέσει το όνομα τόσο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «COPE», ο Βαλβέρδε απέρριψε την κρούση των «πορτοκαλί», καθώς δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να εργαστεί σε κάποιον σύλλογο.
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