UEFA: Επικυρώνει στη Θεσσαλονίκη το Champions League των εθνικών ομάδων - Το νέο φορμάτ

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα στο ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων, με την UEFA να προχωρά στον επανασχεδιασμό του τρόπου διεξαγωγής των προκριματικών για το Euro και το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η Τρίτη (15/09) θα αποτελέσει ημερομηνία-σταθμό, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, εκτός από την ανακοίνωση των εδρών που θα φιλοξενήσουν τους επόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, με τον τελικό του Champions League του 2029 να αναμένεται να διεξαχθεί στο Camp Nou, η UEFA θα επικυρώσει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τις αλλαγές στο φορμάτ του Nations League, αλλά και στις προκριματικές φάσεις του Μουντιάλ και του Euro από το 2028.

Στα πρότυπα του Champions League

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στο ελβετικό σύστημα, δηλαδή στη λογική της League Phase που εφαρμόζεται πλέον στο Champions League, μετά την κατάργηση της παραδοσιακής φάσης των ομίλων.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την UEFA, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το νέο φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε τηλεοπτικό επίπεδο και σε επίπεδο τηλεθέασης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο μοντέλο και στις εθνικές ομάδες, με την UEFA να προχωρά ουσιαστικά στη δημιουργία ενός «Champions League των Εθνικών ομάδων».

Η νέα λίγκα των 36 ομάδων

Σύμφωνα με το νέο πλάνο, θα δημιουργηθεί μία λίγκα αποτελούμενη από 36 εθνικές ομάδες, δηλαδή τις 36 κορυφαίες της Ευρώπης.

Κάθε εθνική ομάδα θα δίνει συνολικά έξι παιχνίδια, τρία εντός και τρία εκτός έδρας, απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικής δυναμικότητας. Οι αντίπαλοι θα προκύπτουν από τρία γκρουπ δυναμικότητας κατά την κλήρωση.

Η λογική θα είναι αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζεται στο Champions League. Όπως συμβαίνει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι μικρές διαφορές στη διαφορά τερμάτων μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη θέση μιας ομάδας στην κατάταξη.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ενιαία τελευταία αγωνιστική, η οποία έχει λειτουργήσει θετικά για το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η UEFA θεωρεί ότι το σημερινό μοντέλο των προκριματικών των εθνικών ομάδων είναι μονότονο, με περιορισμένο ανταγωνισμό και λιγότερο ελκυστικό για τα τηλεοπτικά δίκτυα που επενδύουν στα δικαιώματα.

Με το νέο σύστημα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιχειρεί να δημιουργήσει περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια και μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η πρώτη «διπλή διακοπή»

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στο νέο φορμάτ. Στο τέλος του μήνα αναμένεται να υπάρξει για πρώτη φορά στην ιστορία μία «διπλή διακοπή» για τις εθνικές ομάδες.

Οι διεθνείς αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο συνεχόμενα σαββατοκύριακα αντί για ένα, με κάθε χώρα να δίνει τέσσερις αναμετρήσεις αντί για δύο, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα σε κάθε διεθνές «παράθυρο».

Έτσι, παρότι τα πρωταθλήματα θα διακοπούν για 15 ημέρες, ο Οκτώβριος θα έχει μικρότερο φόρτο, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξουν δύο διακοπές αντί για τρεις.

Η συγκεκριμένη αλλαγή είχε εγκριθεί από τη FIFA στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου παγκόσμιου καλενταριού.

Σε φόντο UEFA-FIFA

Όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθεση UEFA-FIFA, την ώρα που οι εκλογές και των δύο οργανισμών είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος.

Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, ως εκ τούτου, να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη νέα εποχή στο ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων.