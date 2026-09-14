· Περιστέρι

Νίκη για το Περιστέρι σε φιλικό αγώνα επί της Ίλι

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε σε φιλικό αγώνα με 83-73 της Ίλι από το Κόσοβο, σε παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Νίκη για το Περιστέρι σε φιλικό αγώνα επί της Ίλι
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Το Περιστέρι συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επικρατεί με 83-73 της Ίλι από το Κόσοβο σε φιλικό αγώνα που έγινε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Έλληνας τεχνικός είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες του, ενώ ταυτόχρονα δοκίμασε σχήματα σε άμυνα και επίθεση, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων πλέον στρέφει το βλέμμα της στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της ρουμανικής Κλουζ Ναπόκα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Στρέμπας, Αργυρούδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-9, 48-34, 64-53, 83-73.

Περιστέρι: Νίκολς 14 (1 τριπ.), Ιτούνας 8 (2 τριπ.), Παπαδάκης 7 (1 τριπ.), Φιντς 10 (1 τριπ.), Κάριους 16 (2 τριπ.), Πετράκης, Θωμάκος, Άντερσον 2, Νικολαΐδης 7 (1 τριπ.), Γκιουζέλης 7 (1 τριπ.), Καματερός, Πέιν 8, Χατζηδάκης 4.

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