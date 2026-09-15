Η Ίντερ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Ουντινέζε, όμως αντέδρασε εντυπωσιακά και έφτασε στη νίκη με 5-3, παραμένοντας στην κορυφή μαζί με τη Ρόμα.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική στο Μιλάνο, σε ένα παιχνίδι με οκτώ γκολ και μεγάλη ανατροπή.

Η Ουντινέζε αιφνιδίασε την Ίντερ και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων χάρη στους Αμπάνκουα (9’) και Εκέλενκαμπ (16’). Οι «νερατζούρι», όμως, αντέδρασαν άμεσα και μέχρι το τέλος του αγώνα πέτυχαν πέντε γκολ με ισάριθμους διαφορετικούς σκόρερ.

Ο Κάρλος Αουγκούστο στο 26’ και ο Μπαρέλα στο 35’ έφεραν το ματς στα ίσα, ενώ οι Τουράμ (57’), Εσπόζιτο (67’) και Μπονί (79’) ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Η Ουντινέζε μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Γκουέι, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι.