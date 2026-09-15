EuroVolley 2026: Τεράστια νίκη της Ελλάδας 3-1 σετ κόντρα στην Σλοβενία

Μετά τις οριακές ήττες από Τσεχία και Ιταλία, η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα πήρε από νωρίς τον έλεγχο στο πρώτο σετ και με πρωταγωνιστή τον Μούχλια έφτασε στο 25-18. Η Σλοβενία αντέδρασε στο δεύτερο και ισοφάρισε σε 1-1 με 25-19.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη, με τους Σλοβένους να προηγούνται 23-21. Εκεί, όμως, ο Βουλκίδης ανέλαβε δράση, σημειώνοντας δύο συνεχόμενα μπλοκ και μία κόντρα επίθεση, για να χαρίσει στην Ελλάδα το σετ με 25-23.

Η Εθνική βρέθηκε πίσω με 7-5 στο τέταρτο, όμως με τον Μάρκου να δίνει σημαντικές λύσεις ανέκτησε το προβάδισμα. Ο Ράπτης διαμόρφωσε το 25-20 και η Ελλάδα πανηγύρισε το τελικό 3-1.

Πλέον, η Εθνική καλείται να αφήσει γρήγορα πίσω της τη μεγάλη αυτή νίκη, καθώς την Τρίτη (15/09, 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) αντιμετωπίζει τη Σουηδία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 18-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-20, 23-25

4ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι της Σλοβενίας προήλθαν από 5 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 2 άσους, 46 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25) σε 117′

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Φάμπιο Σόλι): Πλάνινσιτς, Στάλεκαρ 2 (2/4 επ.), Ούρανουτ 10 (8/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ.-32% άριστες), Μόζιτς 16 (14/27 επ., 2 άσσοι, 36% υπ.-27% άριστες), Μουγιάνοβιτς 20 (18/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κρίζιτς / Όκρογκλιτς (λ, 50% υπ.-30% άριστες), Κόατσιτς (λ, 43% υπ.-43% άριστες), Πάγενικ 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Κοζαμέρνικ 8 (2/3 επ., 6 μπλοκ), Μπράτσκο 3 (3/4 επ.), Νάιντιτς 1 (0/1 επ., 1 άσσος).\

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/16 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (5/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (10/35 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 33% υπ. – 22% άριστες), Τζιάβρας (λ), Μάρκου 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Χανδρινός Σ., Βαϊόπουλος, Μούχλιας Σ.