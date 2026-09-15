ΕΠΟ: 100 χρόνια ελληνικού ποδοσφαίρου - Η μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη

Η συνεδρίαση της UEFA, το «Football in Schools» και η επετειακή εκδήλωση για έναν αιώνα από την ίδρυση της ΕΠΟ.

ΕΠΟ: 100 χρόνια ελληνικού ποδοσφαίρου - Η μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη
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Η 15η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί μια ξεχωριστή ημερομηνία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ συμπληρώνει έναν αιώνα από την ίδρυσή της και η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις για τη μεγάλη αυτή επέτειο, με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αθλήματος να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η ημέρα θα έχει έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, καθώς στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει τιμητικά η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΕΠΟ συνδέεται με την UEFA από τα πρώτα χρόνια της ιστορίας της.

Το 1954, όταν δημιουργήθηκε η UEFA, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις ομοσπονδίες που συμμετείχαν στην ίδρυσή της, αποτελώντας ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Στο πρόγραμμα της 15ης Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται επίσης το αναπτυξιακό φεστιβάλ «Football in Schools». Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση αναδεικνύεται η σημασία της επαφής των παιδιών με το ποδόσφαιρο και της γνωριμίας τους με το άθλημα από μικρή ηλικία, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την κεντρική επετειακή γιορτή, στην οποία θα δώσουν το «παρών» άνθρωποι της UEFA, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου.

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